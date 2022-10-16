Sahipsiz köpeklerin saldırdığı 41 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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Sahipsiz köpeklerin saldırdığı 41 küçükbaş hayvan telef oldu

16.10.2022 09:10

Bursa'da bir çiftlikteki 41 küçükbaş hayvan, sahipsiz köpeklerce telef edildi.

Bursa'da bir çiftlikteki 41 küçükbaş hayvan, sahipsiz köpeklerce telef edildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Gümüştepe Mahallesi'nde Mustafa Sevim ve Hüseyin Akça'ya ait çiftliğe giren yaklaşık 30 sahipsiz köpek, burada bulunan keçi ve koyunlara saldırdı.

Çiftlik sahipleri köpekleri kovalayarak uzaklaştırırken bazıları gebe olduğu belirtilen küçükbaş hayvanlardan 41'i telef oldu.

Telef olan hayvanların iş makinesiyle açılan çukura gömüldüğü olayla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile belediye yetkilileri de çiftliğe gelerek inceleme yaptı.

Mustafa Sevim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanları kontrole geldiklerinde durumu fark ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 30 köpeği küçükbaş hayvanların bulunduğu alanda gördüklerini belirten Sevim, "Köpekler bizim bağrışmalarımızı duyunca uzaklaştılar ama halen çiftliğin etrafındalar. 41 hayvanımız telef oldu. Birçoğu gebeydi, 2-3 ay içinde yavrulayacaktı. Köpekler, hayvanlarımızı parçalamışlar. Çok üzücü bir durum." dedi.

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Kaynak: AA

Mustafa Sevim, Hüseyin Akça, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahipsiz köpeklerin saldırdığı 41 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sahipsiz köpeklerin saldırdığı 41 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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