Son dakika haberi! Bursa'da sandalye fabrikasında yangın... Dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Bursa'da sandalye fabrikasında yangın... Dumanlar gökyüzünü kapladı

14.10.2022 13:48

Bir son dakika haberine göre Bursa'da sandalye fabrikasında yangın.

Bursa'da sandalye fabrikasında yangın... Dumanlar gökyüzünü kapladı

Siyah dumanlar bir çok noktadan görülüyor

BURSA - Bursa'da üç katlı bir sandalye imalathanesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Siyah dumanlar bir çok noktadan görülüyor.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde öğle saatlerinde üç katlı sandalye imalathanesinin en üst katında yangın çıktı. Hammaddelerin ahşap olması sebebiyle yangın kısa sürede büyüdü. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait ekipler, yollar dar olduğu için olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Yangına müdahale edilirken, siyah dumanların bir çok noktadan görüldüğü belirtildi.

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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Bursa'da sandalye fabrikasında yangın... Dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika

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