Bursa 'nın Yıldırım ilçesinde sinir krizi geçiren bir kişi, kendine ve ailesine ait iki katlı evlerini ateşe verdi.

Kaynak: AA

Yıldırım, İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sinir krizi geçiren bir kişi 2 katlı evlerini yaktı - Son Dakika

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