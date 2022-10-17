Bursa haberleri: Bursa'da uyuşturucu taciri polise yakalandı - Son Dakika
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Bursa haberleri: Bursa'da uyuşturucu taciri polise yakalandı

17.10.2022 14:23
Bursa haberleri: Bursa'da uyuşturucu taciri polise yakalandı

Bursa haberler: Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri üzerinde uyuşturucu ile yakalanan bir şahsın uyuşturucuyu temin eden kişiyi gözaltına aldı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri üzerinde uyuşturucu ile yakalanan bir şahsın uyuşturucuyu temin eden kişiyi gözaltına aldı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü asayiş büro ekipleri uyuşturucu ticareti ile ilgili yaptığı çalışma doğrultusunda M.T. isimli şahsın üst aramasında üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Şahsın yapılan sorgusunda uyuşturucuyu A.K. isimli şahıstan temin ettiğini belirtmesi üzerine A.K. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına aldı. Şahsın ikametinde yapılan aramada ise yasaklı maddeler ile uyuşturucu kullanımına yarayan cam aparatlar ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinin ardından A.K. Orhangazi Adliyesinde mahkemeye sevk edildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Orhangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa haberleri: Bursa'da uyuşturucu taciri polise yakalandı - Son Dakika

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