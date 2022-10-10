Otomobilde yapılan aramada farklı bir araca ait akü ve uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu.

Kaynak: AA

Başpınar, Tragger, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yeni alınan otomobili çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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