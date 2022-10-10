Yeni alınan otomobili çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni alınan otomobili çalan 2 kişi yakalandı

10.10.2022 09:26
Yeni alınan otomobili çalan 2 kişi yakalandı

Bursa'da yeni alınan otomobili çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da yeni alınan otomobili çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziakdemir Mahallesi Reşat Oyal Kültür Parkı'ndaki otoparka yeni aldığı otomobilini bırakan Yasin Başpınar, döndüğünde aracını yerinde bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Otomobilin çalındığını belirleyen polis ekipleri, aracın görülmesine karşı diğer ekipleri bilgilendirdi.

Aracın Demirkapı bölgesindeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarında tespit edilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

Polisleri görünce araçla kaçan şüpheli, kovalamacanın ardından ara sokaklara girerek izini kaybettirdi.

Devriye gezen polis ekipleri, otomobili yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından Doburca Mahallesi 2. Nazlı Caddesi'nde park halinde buldu.

Otomobilin kapısını açan ekipler, aracın yolcu koltuğunda bulunan G.T. adlı kadını gözaltına aldı.

G.T, olay yerinde polislere, aracı T.U'nun aldığını, kaçan şüphelinin Çekirge Devlet Hastanesi'ne gittiğini söyledi.

Bunun üzerine polis, şüpheli T.U'yu hastanenin acil girişinde gözaltına aldı.

Otomobilde yapılan aramada farklı bir araca ait akü ve uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu.

Araç sahibi Başpınar, haber verilmesi üzerine bölgeye gelerek otomobilini inceledi.

Yasin Başpınar, yeni olan aracını 2 hafta önce aldığını söyledi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
ÇALINTI OTOMOBİLLE SEVGİLİYLE 8 SAAT ŞEHİR TURU ÇALINTI OTOMOBİLLE SEVGİLİYLE 8 SAAT ŞEHİR TURU Bursa haberi: Bursa'da kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı Bursa haberi: Bursa'da kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı
Kaynak: AA

Başpınar, Tragger, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni alınan otomobili çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:52 Zelenski'den Kiev saldırısı sonrası ilk sözler: Bizi yeryüzünden silmeye çalışıyorlar, evlerinde uyuyanları ve işe gidenleri öldürdüler
09:40 İBB'nin cenaze aracından 144 kilo 550 gram esrar çıktı
09:37 Cristiano Ronaldo kulüp kariyerindeki 700'üncü golü kaydetti
09:34 Rusya'dan Ukrayna'ya Kırım Köprüsü intikamı! Kiev saldırısı sonrası bölgeden ilk fotoğraflar geldi
09:22 Gram altın yeni haftaya büyük düşüşle başladı! 1005 liraya alıcı buluyor
09:13 Bursa'da meydan muharebesi! Yaşananlar kameralara yansıdı
09:04 Ermenistan'dan ateşkes ihlali! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar
09:01 Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! 10 milyona yakın kişiye sicil affı geliyor
09:04 Cenazeye göğüs dekolteli elbisesiyle katılan Jennifer Lopez tepki çekti: Cenazeye değil de düğüne gidiyormuş gibi
08:55 Canlı yayında büyük panik! BBC muhabiri Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki patlamalara yayındayken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 10:09:23. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni alınan otomobili çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement