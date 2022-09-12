Karacabey ilçesi Çingençeşme mevkisi Balıkesir- Bursa yolu kenarında kadın cesedi gören sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla kısa sürede bölgeye gelen jandarma ekipleri, çevre güvenliği aldı. Spor kıyafetleri olan ve yüzünde kesi izleri bulunan kadının üzerinden kimlik çıkmadığı belirtildi. Cansız beden, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Çingençeşme, Karacabey, Balıkesir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa haberleri... Bursa'da yol kenarında kadın cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.