Bursa gündem haberi: Bursa metrosundaki yürüyen merdivenlerden metal kapak hırsızlığının şüphelileri yakalandı(2) - Son Dakika
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Bursa gündem haberi: Bursa metrosundaki yürüyen merdivenlerden metal kapak hırsızlığının şüphelileri yakalandı(2)

13.10.2022 16:24

Bursa haberler: Bursa'daki iki metro durağında bulunan yürüyen merdivene ait metal kapakları çaldıkları iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'daki iki metro durağında bulunan yürüyen merdivene ait metal kapakları çaldıkları iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, BursaRay Şehreküstü ve Merinos istasyonlarındaki olaylarla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki 75 güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilerin S.Ç. (19) ve E.G. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan bu kişilerin, emniyette benzer suçlardan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, çekçek ile istasyona gelen şüphelilerin, kapakları çaldıktan sonra uzaklaşması güvenlik kamerası görüntülerinde yer aldı.

BursaRay Şehreküstü ve Merinos istasyonlarında 8 Ekim'de yaşanan olayın ihbar edilmesinin ardından polis ekiplerince çalışma başlatılmış, istasyonların iki çıkışında yürüyen merdivenlerin elektronik aksamının üzerinde bulunan kapakların çalındığı tespit edilmişti.

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Kaynak: AA

Şehreküstü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa gündem haberi: Bursa metrosundaki yürüyen merdivenlerden metal kapak hırsızlığının şüphelileri yakalandı(2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa gündem haberi: Bursa metrosundaki yürüyen merdivenlerden metal kapak hırsızlığının şüphelileri yakalandı(2) - Son Dakika
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