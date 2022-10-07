Bursa haberleri: İnegöl'de annesinin emzirip uyuttuğu bebek yaşamını yitirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesi tarafından emzirildikten sonra uyuyan bebek hayatını kaybetti.
Ertuğrulgazi Mahallesi'nde, Kozluca Yolu mevkisinde Habibe ve Burak C. çiftinin iki ay önce dünyaya gelen bebeği İnci, annesi tarafından emzirildikten sonra uyudu.
Bir süre sonra hareketsiz olduğu görülen bebek, özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaşamını yitirdiği belirlenen bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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