Bir süre sonra hareketsiz olduğu görülen bebek, özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde, Kozluca Yolu mevkisinde Habibe ve Burak C. çiftinin iki ay önce dünyaya gelen bebeği İnci, annesi tarafından emzirildikten sonra uyudu.

Kaynak: AA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa haberleri: İnegöl'de annesinin emzirip uyuttuğu bebek yaşamını yitirdi - Son Dakika

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