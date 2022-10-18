Kula'da hırsızlık amacıyla bir binaya girmeye çalışırken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüpheliler Ayşe A. (26), Çiğdem U. (42), Nazik A. (22) ve Çiğdem A'nın (25) üzerinde, kapıları açmak için kullandıkları aparatlar ele geçirildi.

Kaynak: AA

Karacabey, Hisarcık, Manisa, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Manisa haberi | Karacabey'de evden ziynet eşyası çalan şüpheliler Manisa'da yakalandı - Son Dakika

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