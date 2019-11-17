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Bursa hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı 3'ü ağır 10 yaralı

6 saat önce

Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3'ü ağır 10 yaralıBursa'nın İznik ilçesinde turistleri taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3'ü ağır 10 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde turistleri taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü ağır 10 kişi yaralandı. Kaza, İznik ilçesi Hisardere mevkisinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hakan B.,(38) idaresindeki 16 UD 216 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Selami K., yönetimindeki MD 600 GS plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlar, yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hakan B., Elif B, Asya B. ile minibüste yaralanan 7 turisti, İznik Devlet Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sebebiyle, İznik-Bursa Karayolu, yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Yol, hurdaya dönen araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Yaralılardan ve araçlardan görüntüler

Haber-Kamera: Hayri ŞEN/BURSA,(DHA)

Bursa hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı 3'ü ağır 10 yaralı

İznik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 06:04 Kaynak: DHA
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