Son Dakika Haberleri: Bursa Hafif Ticari Aracın Çarptığı At Yaralandı

Bursa Hafif Ticari Aracın Çarptığı At Yaralandı

36 dakika önce

Hafif ticari aracın çarptığı at yaralandıBURSA'nın İnegöl ilçesinde yola atlayan ata araba çarptı.

Hafif ticari aracın çarptığı at yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yola atlayan ata araba çarptı. Yaralanan at Belediye ekiplerince yoldan kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, İnegöl - Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Metin Karakafa (42) yönetimindeki 16 ACR 479 plakalı hafif ticari araç, yola aniden çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen at yaralandı. Yerden kalkamayan at olay yerine gelen Belediye ekiplerince araçla kaldırılarak, sahipsiz hayvan bakım ve Tedavi merkezine götürüldü.

Hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:56 Kaynak: DHA

Alanyurt, İnegöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Dışişleri Bakanlığı Yerel Seçimlere İlişkin Açıklama Yaptı, Türkiye Anında Yanıt Verdi İmamoğlu, Erdoğan ve Bahçeli'ye Çağrıda Bulundu: İnisiyatif Almaya Davet Ediyorum CHP İtiraz Etti, İstanbul'da Oyların Yeniden Sayımı Durduruldu AK Parti'den İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyaretine İlişkin Açıklama: Açık Bir İstismar Durumudur
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 00:32:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Hafif Ticari Aracın Çarptığı At Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]