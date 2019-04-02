Bursa Hafif Ticari Aracın Çarptığı At Yaralandı
36 dakika önce
Hafif ticari aracın çarptığı at yaralandıBURSA'nın İnegöl ilçesinde yola atlayan ata araba çarptı.
Hafif ticari aracın çarptığı at yaralandı
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde yola atlayan ata araba çarptı. Yaralanan at Belediye ekiplerince yoldan kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza, İnegöl - Alanyurt
yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Metin Karakafa (42) yönetimindeki 16 ACR 479 plakalı hafif ticari araç, yola aniden çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen at yaralandı. Yerden kalkamayan at olay yerine gelen Belediye ekiplerince araçla kaldırılarak, sahipsiz hayvan bakım ve Tedavi merkezine götürüldü.
Hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:56 Kaynak: DHA
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