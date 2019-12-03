Son Dakika Haberleri: Bursa hafif ticari aracın çarptığı kişi, öldü
Son Dakika Güncel Bursa hafif ticari aracın çarptığı kişi, öldü - Son Dakika

Bursa hafif ticari aracın çarptığı kişi, öldü

6 saat önce

Hafif ticari aracın çarptığı kişi, öldüBursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Mustafa Su (49), hayatını kaybetti.

Hafif ticari aracın çarptığı kişi, öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Mustafa Su (49), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Bursa Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Mezit-1 mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Ankara istikametine seyir halinde olan İsmail Döngel yönetimindeki 16 Y 9374 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Su'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 30 metre sürüklenen Su, olay yerinde hayatını kaybetti. Su'nun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, sürücü İsmail Döngel ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa hafif ticari aracın çarptığı kişi, öldü

Mustafa Su, İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukrayna'da keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü
Kayıp olarak aranırken, inşaatta cesedi bulundu Bursa'da kavga ihbarına giden polis memuru kendi silahıyla başından vuruldu Kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayeti işleyen eşi değilmiş

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 04:49:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa hafif ticari aracın çarptığı kişi, öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]