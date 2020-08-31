BURSA Hafif ticari aracın otomobile çarpıp yan yattığı kaza kamerada - Son Dakika

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde hafif ticari aracın park halindeki otomobile çarptıktan sonra yol üzerinde yan yattığı görülüyor.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi Beşevler Caddesi'nde meydana geldi. Orhan Y. yönetimindeki 34 ZD 4181 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 16 BEC 43 plakalı otomobile çarparak, yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü çevredekilerin yardımıyla araç içerisinden çıkarıldı. İlk müdahale attı.

Bursa 'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarparak yan yattı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Portekiz ekibi Boavista, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye talip oldu

Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada

Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Maksimum sertliği göstermeye hazırız

Marcao ve Belhanda transferinde çarpıcı gelişme! İki isim için de G.Saray'a teklif gelmedi