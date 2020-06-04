BURSA Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Ali Metin (29) ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kamuran Kiraz (32) yönetimindeki 16 JYL 13 plakalı hafif ticari araç, caddeye çıkan Ali Metin'in kullandığı 16 NEL 01 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Metin, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Metin, sağlık görevlilerince yapılan müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.