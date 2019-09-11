Son Dakika Haberleri: Bursa Hakimiyet 46 yaşında
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Bursa Hakimiyet 46 yaşında

1 saat önce

Bursa Hakimiyet 46. yaşını kutluyor.

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Bursa Hakimiyet 46. yaşını kutluyor.


Bursa Hakimiyet, ilk günden beri Bursa'nın en çok okunan gazetesi olmaya devam ediyor. Dünyadaki, ülkemizdeki ve Bursa'daki gelişmeleri yakından izleyen Bursa Hakimiyet, iç politikadan siyasete, spordan kültür sanata kadar her alanda bilginin peşinden giden okuyucuların gazetesi olmayı başardı. Bursa Hakimiyet, dün olduğu gibi bugün de evrensel değerlere sahip çıkmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyor.


Sönmez Medya Genel Müdürlüğü'nü Burak Özgün'ün, Bursa Hakimiyet ve AS TV Genel Yayın Yönetmenliği'ni Okan Tuna'nın üstlendiği gazetede yenilik ve gelişim her geçen gün artarak devam ediyor. Gerek dünya, gerek Türkiye ve gerekse Bursa'daki siyasi ve ekonomik gelişmeler, her yaştan sporsevere hitap etmeyi başararak spor basınında saygın bir yer edinen spor sayfaları, renkli magazin sayfaları, günlük emlak, araç, kariyer ve diğer hizmet alanlarını kapsayan seri ilan sayfaları, yerel basında yıllardır yeniliklerin tek adresi olmaya devam ediyor. - BURSA

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:30 Kaynak: İHA
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