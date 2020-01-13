Bursa haluk levent'ten kas hastası gökdeniz'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa haluk levent'ten kas hastası gökdeniz'e ziyaret - Son Dakika

Bursa haluk levent'ten kas hastası gökdeniz'e ziyaret

6 saat önce

Haluk Levent'ten kas hastası Gökdeniz'e ziyaretBursa'da kas hastalığı nedeniyle makineye bağlı yaşayan ve en büyük isteği kendisini görmek olan Gökdeniz Şahin'in (25) isteğine şarkıcı Haluk Levent kayıtsız kalmadı.

Haluk Levent'ten kas hastası Gökdeniz'e ziyaret

Bursa'da kas hastalığı nedeniyle makineye bağlı yaşayan ve en büyük isteği kendisini görmek olan Gökdeniz Şahin'in (25) isteğine şarkıcı Haluk Levent kayıtsız kalmadı. Levent, Bursa'ya gelerek Gökdeniz'i evinde ziyaret edip mini konser verdi.

Gökdeniz Şahin, 2 buçuk yaşına geldiğinde kas hastalığına yakalandı. Hayatını 12 yaşına kadar tekerlekli sandalye ile sürdüren Gökdeniz, son 3 yıldır ise cihaza ve yatağa bağlı olarak yaşıyor.

En büyük dileği sanatçı Haluk Levent'i görmek olan Gökdeniz, sosyal medyadan, 'Tek isteğim dünya gözü ile seni görüp sarılmak. Seni hep seveceğim gönlü güzel abim' dediği videoyu paylaştı. Gökdeniz'in çağrısına kayıtsız kalmayan Haluk Levent, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile 'En yakın zamanda" diyerek cevap verdi. Dün akşam saatlerinde Trabzonspor forması giyerek Gökdeniz'in evine gelen Levent, 'Sev kardeşim' şarkısıyla Gökdeniz'in yattığı odadan içeri girdi. Haluk Levent'i karşısında gören Gökdeniz'in mutluluğu yüzünden okunurken, sosyal medyada paylaşılan bu anlar binlerce yorum ve beğeni aldı.

Bursa haluk levent'ten kas hastası gökdeniz'e ziyaret

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:57 Kaynak: DHA
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