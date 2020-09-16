- Bursa harekete geçti

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kısa Parkur Bisiklet Turu, 200'e yakın bisikletlinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik etmek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 2002 yılından bu yana kutlanan, ulusal koordinasyon görevini ise Türkiye Belediyeler Birliği'nin yürüttüğü Avrupa Bisiklet Haftası etkinlikleri Bursa'da da renkli görüntülerle başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kısa Parkur Bisiklet Turu'na aralarında engelli vatandaşların da bulunduğu 200'e yakın bisikletli katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer de bisikletleriyle etkinlikte yer aldı.

"0 emisyonlu hareketlilik"

'Herkes için 0 emisyonlu hareketlilik' sloganı ile düzenlenen etkinliğin startı Hüdavendigar Kent Parkı yanından verildi. Katılımcılar park çevresinde oluşturulan yaklaşık 3,5 kilometrelik parkuru kısa sürede tamamlandı. Tüm katılımcılara günün anısına birer madalya verildi. Teknolojinin sunduğu imkanlar yüzünden insanların her geçen gün hareketliliğini biraz daha yitirdiğini dile getiren Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, "Özellikle kent yaşamının monotonluğu içinde sıkışıp kalan insan yoğun iş temposu, baskı, yorgunluk gibi birçok olumsuz çevresel etkenin tesiri altında kalıyor. İş yaşamı dışında televizyon ve bilgisayar karşısında geçen uzun zamanlar, özellikle çocuk ve gençlerde bir bağımlılık haline gelerek hareketsiz yaşam kültürünün başlıca unsurları haline geldi. Biz de bunu ortadan kaldırmak amacıyla bu gibi organizasyonları destekliyoruz" dedi.