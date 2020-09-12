BURSA Harmancık'a 3 yeni eğitim yuvası - Son Dakika

Harmancık'a 3 yeni eğitim yuvası

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yapımına hayırsever bir vatandaş tarafından başlanan, inşaatını Büyükşehir Belediyesi'nin üstlendiği Harmancık İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Adil Kınık İlkokulu ve Halk Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Alinur Aktaş, ilçe ekonomisine can suyu olması beklenen Harmancık Kent Mobilyaları Üretim Tesisi açılışının ardından, bölgede tek adada yaptırılan 3 farklı eğitim yuvasının inşaat alanını gezdi. AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile birlikte yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, okulun açılışının 23 Ekim tarihinde Harmancık'ta planlanan Bursa Turizm Tanıtma Birliği Meclis Toplantısı öncesinde yapılabileceğini açıkladı. Başkan Aktaş'ın okul inceleme gezisine Bursa milletvekilleri Efkan Ala, Osman Mesten, Atilla Ödünç ve Refik Özen ile Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş da katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, Harmancık İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Adil Kınık İlkokulu ve Halk Eğitim Merkezi arsa alanının 3 bin 725 metrekare olduğunu söyledi. Toplam inşaat alanı 6 bin 100 metrekare olan 24 derslikli okulda 100 kişilik konferans salonunun da bulunacağını belirten Başkan Aktaş, 'Binada, beden eğitimi salonu ve soyunma odalarının yanında, idari ofisler, fen laboratuvarı, kütüphane, mescit, kantin, yemekhane ve sığınak da yer alıyor. Yatırımın maliyeti yaklaşık 12 milyon TL' dedi.