Son Dakika Haberleri: Bursa Harput Holding, Kadınları Unutmadı

Bursa Harput Holding, Kadınları Unutmadı

17 dakika önce

Harput Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebi ile bünyesinde çalışan kadınların rol aldığı 'Mutlu Kadın, Mutlu Türkiye' başlıkı bir video klip çekti.

Harput Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebi ile bünyesinde çalışan kadınların rol aldığı 'Mutlu Kadın, Mutlu Türkiye' başlıkı bir video klip çekti. Kimya, gıda, turizm ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Harput Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile, bünyesinde çalışan kadınların rol aldığı 'Mutlu Kadın, Mutlu Türkiye' başlıklı bir video klip çekti. 10 farklı fabrikada, kadın işçilerin oyunculuğu ile çekilen video klip büyük beğeni topladı. Kadının iş hayatına katılmasının, hem ailenin, hem de ülkemizin kalkınması açısından son derece önemli olduğunun altının çizildiği klipte, toplam istihdamın neredeyse yarısını oluşturan kadınların üretimden planlamaya şirketin her kademesinde omuz omuza çalıştığına vurgu yapıldı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:52 Kaynak: DHA

Dünya Kadınlar Günü, Harput, Güncel
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