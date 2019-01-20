Bursa Hastane Önünde Kaza 3 Yaralı
29 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hastane önünde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde hastane önünde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı.
Bursa'nın Yenşehir ilçesi istikametinden gelip Diş Hastanesi'ne dönüş yapan Özgür Usta (29) yönetimindeki 16 ACM 766 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçen Kemal Baştürk
(50) yönetimindeki 16 KJT 54 plakalı otomobille hastane önünde çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile 16 ACM 766 plakalı otomobildeki yolcu Mustafa Alyüz yaralandı. 3 yaralı kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ambulanslarında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi
Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındılar. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:33 Kaynak: DHA
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