Son Dakika Haberleri: Bursa Hastanede 'Kızamıklı Hasta' Alarmı

Bursa Hastanede 'Kızamıklı Hasta' Alarmı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kızamık hastalığı virüsü bulaşan 22 yaşındaki Z.T., hastanede tedavi altına alındı.

Bursa Hastanede 'Kızamıklı Hasta' Alarmı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kızamık hastalığı virüsü bulaşan 22 yaşındaki Z.T., hastanede tedavi altına alındı. Tüm sağlık çalışanları maske ve eldiven takarak önlem alırken, İnegöl Devlet Hastanesine getirilen Z.T., karanti altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Huzur Mahallesinde yaşayan 22 yaşındaki Z.T., halsizlik nedeniyle özel bir hastaneye gitti. Yapılan tetkiklerde kızamık virüsu tespit edilen kadın, İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İnegöl Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, virüsun bulaşıcı olması sebebiyle eldiven ve maske takarak önlem aldı. Z.T., tek kişilik yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, yoğun bakım ünitesi karantiya alındı.

Z.T.'nin ailesi de önlem amaçlı tedaviye alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:33 Kaynak: DHA

Huzur, İnegöl, Bursa, Güncel
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