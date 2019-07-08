BURSA Hastanede panik anı kameralarda
9 dakika önce
Hastanede panik anı kameralardaBursa'nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesi Acil servisi önünde bulunan dev jeneratörün büyük bir gürültüyle çalışmasıyla, vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:55 Kaynak: DHA
Hastanede panik anı kameralarda
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesi Acil servisi önünde bulunan dev jeneratörün büyük bir gürültüyle çalışmasıyla, vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Olay, İnegöl Devlet Hastanesinin Acil Servisi yanında meydana geldi. Hastanenin enerjisini sağlayan jeneratör, elektriklerin kesilmesiyle çalışmaya başladı. Büyük gürültüyle çalışan jeneratörden çıkan dumanları da görenler, panikle kaçışmaya başladı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera Yavuz YILMAZİNEGÖL (Bursa), (DHA) -
(Tür: Yurt)
Takla atan otomobilde can pazarı
Bursa'da, minibüs şoförleri çekiç ve taşlarla birbirine saldırdı! Dehşet anları kamerada
Elektriklerin kesildiği Bursa'da hayat durma noktasına geldi
İğrenç olay sorguda ortaya çıktı! 14 yaşındaki kızlarını kullanarak vurgun yapmışlar