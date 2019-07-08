Son Dakika Haberleri: BURSA Hastanede panik anı kameralarda
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BURSA Hastanede panik anı kameralarda

9 dakika önce

Hastanede panik anı kameralardaBursa'nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesi Acil servisi önünde bulunan dev jeneratörün büyük bir gürültüyle çalışmasıyla, vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Hastanede panik anı kameralarda
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesi Acil servisi önünde bulunan dev jeneratörün büyük bir gürültüyle çalışmasıyla, vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Olay, İnegöl Devlet Hastanesinin Acil Servisi yanında meydana geldi. Hastanenin enerjisini sağlayan jeneratör, elektriklerin kesilmesiyle çalışmaya başladı. Büyük gürültüyle çalışan jeneratörden çıkan dumanları da görenler, panikle kaçışmaya başladı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera Yavuz YILMAZİNEGÖL (Bursa), (DHA) -
(Tür: Yurt)
BURSA Hastanede panik anı kameralarda
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:55 Kaynak: DHA
İnegöl, Bursa, Güncel
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