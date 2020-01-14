Bursa hastaneye giderken kazada yaralandı - Son Dakika

Hastaneye giderken kazada yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, İnegöl ilçesindeki Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi üzerinde meydana geldi. Arkadaşını hastaneye götürmekte olan İstiklal Caddesi üzerinde seyir halindeki sürücü Yasemin Ş.(22) yönetimindeki 16 SFJ 75 plakalı otomobil, iddiaya göre ışıklı kavşakta kırmızı ışıkta Altay Caddesi'ne çıkınca, cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Remzi C.(45) yönetimindeki 16 KPP 43 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucunda 16 SFJ 75 plakalı otomobilde bulunan hasta İlayda A.(19) yaralandı. Yaralı olay yerinden geçen özel bir araçla Hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.