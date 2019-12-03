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Bursa havadan helikopterli destek

6 saat önce

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için ekipler seferber oldu (2)Uludağ'da, pazar gecesi zirveye çıkmak için tırmanış yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama- kurtarma çalışmalarına, helikopterle havadan destek sağlandı.

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için ekipler seferber oldu (2)

Uludağ'da, pazar gecesi zirveye çıkmak için tırmanış yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama- kurtarma çalışmalarına, helikopterle havadan destek sağlandı. Bursa Jandarma Komutanlığı'ndan saat 10.00 sıralarında havalandırılan arama- kurtarma helikopteriyle arazi tarandı. 130 kişilik ekip ise karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa havadan helikopterli destek

Uludağ, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:13 Kaynak: DHA
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Uludağ'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kayboldu (3)
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