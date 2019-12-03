Bursa havadan helikopterli destek

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için ekipler seferber oldu (2)

Uludağ'da, pazar gecesi zirveye çıkmak için tırmanış yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama- kurtarma çalışmalarına, helikopterle havadan destek sağlandı. Bursa Jandarma Komutanlığı'ndan saat 10.00 sıralarında havalandırılan arama- kurtarma helikopteriyle arazi tarandı. 130 kişilik ekip ise karadan çalışmalarını sürdürüyor.