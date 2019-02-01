Bursa Havuza Düşen Porsuk Kurtarılıp Doğaya Salındı
1 saat önce
Havuza düşen porsuk kurtarılıp doğaya salındıBursa'nın Karacabey ilçesinde ormanlık alanda bir sulama havuzuna düşerek mahsur kalan porsuk, Doğa Koruma ekiplerince kurtarıldı.
Havuza düşen porsuk kurtarılıp doğaya salındı Bursa
'nın Karacabey
ilçesinde ormanlık alanda bir sulama havuzuna düşerek mahsur kalan porsuk, Doğa Koruma ekiplerince kurtarıldı.
Bursa'nın Karacabey İlçesi Bayramdere Mevkisi'ndeki ormanlık alandaki boş sulama havuzana bir porsuğun düştüğü ihbarı alan Doğa Koruma ve Milli Parklar
2. Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu, havuza düşen porsuk; özel bir aparatla yakalandı. Kafese konulan porsuk havuzdan çıkarıldı. Kurtarılan porsuğun veteriner tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından vücudunda herhangi bir yara olmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. Porsuk
daha sonra ormanlık alanda özgürlüğüne bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:50 Kaynak: DHA
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