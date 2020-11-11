Bursa Hayvanat Bahçesi 22 yaşında - Son Dakika

Bursa Hayvanat Bahçesi 22 yaşında
11.11.2020 13:42
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve dünya standartlarında bir bahçe olarak yılda ortalama 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Bursa Hayvanat Bahçesi, kuruluşunun 22'nci yılını kutladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve dünya standartlarında bir bahçe olarak yılda ortalama 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Bursa Hayvanat Bahçesi, kuruluşunun 22'nci yılını kutladı.
Yaklaşık 218 bin metrekare alanda 136 türden 1100 hayvanın bulunduğu Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin 22'inci yaşı, hayvanat bahçesinde düzenlenen törenle kutlandı. Hayvan başına düşen doğal alanları ile Avrupa'daki en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği'nin tam üyesi olan Hayvanat Bahçesi'nin kuruluş yılı kutlama programına Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mehmet Fidan, Hayvanat Bahçesi Koordinatörü Erdem Saker ve hayvanat bahçesi çalışanları katıldı.
Kuruluşun 22'inci yılı pasta kesilerek kutlandı. - BURSA
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