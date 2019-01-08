Bursa Hayvanat Bahçesi de Beyaza Büründü
58 dakika önce
Bursa Hayvanat bahçesi de beyaza büründüBursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlar, karın keyfini çıkartıyor.
Bursa
Hayvanat bahçesi de beyaza büründü Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi
'ndeki hayvanlar, karın keyfini çıkartıyor. Dünya standartlarına uygun, 206 bin metrekare alana kurulu olan ve içerisinde 121 tür ile bin 200 hayvana ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde ki hayvanlar kar yağışının keyfini çıkartıyor. Karpostallık görüntülerin oluştuğu havanat bahçesinde, ayıların ise kış uykusuna yatmaması dikkat çekti. Kar ve soğuk hava iklimine alışkın olan hayvanların açık alanda gezdikleri görülürken, sıcak iklim hayvanlarının ise kapalı alanlarda olduğu görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:01 Kaynak: DHA
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