Bursa Hayvanat Bahçesi'nde deve kuşu ailesi yeni üyelerle büyüyor - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde, kuluçka sürelerini tamamlayan 5 Afrika deve kuşu yavrusu dünyaya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, temmuz ayından itibaren ziyaretçilerin 40-45 gün boyunca kuluçkada yatarken izledikleri deve kuşlarının yavruları, 10-15 Ağustos'ta yumurtalarından çıktı. Afrika deve kuşu ailesinin nüfusu 5 yeni yavru ile 12'ye yükseldi.

Hayvanat bahçesini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, burasının farklı türlerde hayvanları bünyesinde barındıran, keyifle gezilebilecek yerlerden olduğunu belirtti.

Aktaş, "Yavrular, deve kuşlarının kendi yaptıkları yuvada, doğal yollarla dünyaya gözlerini açtı. Yaklaşık bir aydır anne ve babalarından, diğer hayvanlardan ayrı tutulan yavrular, özel yemlerle besleniyor. Bakıcılarının büyük bir özenle baktığı yavruları, ileriki günlerde ziyaretçiler de görebilecek." ifadelerini kullandı.