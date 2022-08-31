Türkiye 'deki Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) üye 3 hayvanat bahçesinden biri olan Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki Afrika penguenleri, kendileri için yapılan özel alanda yaşıyor. Hayvanat bahçesindeki 17 penguen, günde 2 kez taze sardalya ile besleniyor. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği penguenlerin, beslenme saatlerinde güzel görüntüler ortaya çıkıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Penguenlerin beslenme saati - Son Dakika

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