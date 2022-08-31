Penguenlerin beslenme saati

Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki 17 Afrika pengueninin taze sardalya ile beslendikleri anlarda, güzel görüntüler ortaya çıkıyor.
Türkiye'deki Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) üye 3 hayvanat bahçesinden biri olan Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki Afrika penguenleri, kendileri için yapılan özel alanda yaşıyor. Hayvanat bahçesindeki 17 penguen, günde 2 kez taze sardalya ile besleniyor. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği penguenlerin, beslenme saatlerinde güzel görüntüler ortaya çıkıyor.
İnternet üzerinden 24 saat yapılan canlı yayınla hayvanat bahçesindeki hayvanlar, izlenebiliyor.
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