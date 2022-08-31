Penguenlerin beslenme saati - Son Dakika
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Penguenlerin beslenme saati

31.08.2022 11:07
Penguenlerin beslenme saati

BURSA Hayvanat Bahçesi'ndeki 17 Afrika pengueninin taze sardalya ile beslendikleri anlarda, güzel görüntüler ortaya çıkıyor.

Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki 17 Afrika pengueninin taze sardalya ile beslendikleri anlarda, güzel görüntüler ortaya çıkıyor.

Türkiye'deki Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) üye 3 hayvanat bahçesinden biri olan Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki Afrika penguenleri, kendileri için yapılan özel alanda yaşıyor. Hayvanat bahçesindeki 17 penguen, günde 2 kez taze sardalya ile besleniyor. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği penguenlerin, beslenme saatlerinde güzel görüntüler ortaya çıkıyor.

İnternet üzerinden 24 saat yapılan canlı yayınla hayvanat bahçesindeki hayvanlar, izlenebiliyor.

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Kaynak: DHA

Hayvanat Bahçesi, Türkiye, Afrika, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Penguenlerin beslenme saati - Son Dakika

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SON DAKİKA: Penguenlerin beslenme saati - Son Dakika
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