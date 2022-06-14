Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki lemur ailesine 6 yavru katıldı - Son Dakika
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Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki lemur ailesine 6 yavru katıldı

14.06.2022 10:44

Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki lemur ailesine 6 yavru katıldı Bursa Hayvanat Bahçesi'nin sevimli lemurlarının sayısı 36'ya çıktıBURSA Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki sevimli lemurların 6 yavrusu dünyaya geldi.

Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki lemur ailesine 6 yavru katıldı

Bursa Hayvanat Bahçesi'nin sevimli lemurlarının sayısı 36'ya çıktı

BURSA Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki sevimli lemurların 6 yavrusu dünyaya geldi. Bu yavru lemurlarla hayvanat bahçesindeki lemur sayısı 36'ye yükseldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde hayatlarını sürdüren lemurların 6 yavrusu oldu. Annelerinin sırtından hiç inmeyen minik yavrular, renkli görüntüler oluşturdu. Geldiklerinde sadece 9 adet olan ve 7'si halka kuyruklu, 2'si kırmızıyakalı lemurların sayısı son doğumlarla birlikte 36'ya ulaştı. İlk kez kameralar karşısına çıkan yavrular yaşananları şaşkınlıkla izlerken, kimi ise annelerinin kucağında uyumanın keyfine vardı. Daldan dala zıplayan lemurlar birlikte yaşamanın da keyfine varırken, yavruların ortama ayak uydurmasının kısa süreceğini belirten yetkililer, "Hayvanlarımız burada çok iyi şartlara sahip. Son bir ay zarfında 6 yavrumuz dünyaya geldi. Onlara gözümüz gibi bakıyoruz. İnşallah lemur ailesi bu şekilde genişleyecek" dedi.

Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki lemur ailesine 6 yavru katıldı
Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki lemur ailesine 6 yavru katıldı
Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki lemur ailesine 6 yavru katıldı
Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki lemur ailesine 6 yavru katıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hayvanat Bahçesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki lemur ailesine 6 yavru katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki lemur ailesine 6 yavru katıldı - Son Dakika
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