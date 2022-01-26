Bursa Hayvanat Bahçesi'nin üye sayısı artıyor - Son Dakika

Bursa Hayvanat Bahçesi, yeni doğan Habeş maymunu ve penguenlerle beraber üye sayısını arttırdı.

Büyükşehir Belediyesince 1998 yılında 206 bin metrekare alana kurulan tesis, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Tesisteki hayvan sayısı da her yıl yeni doğan yavrularla beraber artıyor.

Hayvanat bahçesine 2018 yılında Belçika Antwerp Hayvanat Bahçesi'nden ve 2019 yılında Hollanda'nın Burger's Hayvanat Bahçesi'nden getirilen 14 Güney Afrika pengueninin sayısı, geçen sene ve bu sene doğan 3 yavruyla 22'ye yükseldi.

Bahçede sayısı artan bir diğer tür de Habeş maymunları oldu. Yeni doğan 3 yavruyla beraber sayıları 18'e yükseldi.

Yavrularla beraber son sayımda tesiste toplam 136 türden hayvan sayısı 1084'e yükseldi.