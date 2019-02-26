Son Dakika Haberleri: Bursa Hemofili Derneği "Hemoman"I Tanıttı

Bursa Hemofili Derneği "Hemoman"I Tanıttı

1 saat önce

Bursa Hemofili Derneğince hazırlanan proje kapsamında oluşturulan hayali karakter "Hemoman"ın tanıtımı yapıldı.

Bursa Hemofili Derneği
Bursa Hemofili Derneğince hazırlanan proje kapsamında oluşturulan hayali karakter "Hemoman"ın tanıtımı yapıldı.

Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen basın toplantısında, dernek tarafından 2 Mart Cumartesi akşamı yapılacak Dünya Kadınlar Günü yardım organizasyonu ile hayali karakter Hemoman hakkında bilgiler verildi.

Toplantıda konuşan Dernek Başkanı Prof. Dr. Betül Orhaner, derneğin bir simgesi haline gelmesi planlanan Hemoman isimli karakterin tanıtımı amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini söyledi.

Hemoman karakterinin, hemofili hastalarının çizimleriyle meydana geldiğini belirten Orhaner, "Çocuklar için hastalığı anlamak ve topluma hastalığı tanıtmak yönünden olsun böyle bir ikonun faydalı olacağı kanısındayız. Bu, ileride derneğin bir şekilde tişörtleriyle, hediyelik eşyalarıyla tanıtımını gerçekleştirecek bir simge olacak." dedi.

Dernek Sekreteri Doç Dr. Melike Sezgin Evim de hem hemofili hastalığını tanıtmak hem de hastalığın aslında korkulacak ve bulaşıcı bir hastalık olmadığını anlatmak için Hemoman karakterinden gidildiğini belirtti.

Hemofili çocukların çok ciddi travmalara açık olduğunu vurgulayan Evim, "Hastalığı biraz daha sevimli hale getirip anlatmak için Hemoman karakteriyle yola çıktık. İlerleyen dönemlerde sık sık gündeme getireceğiz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:05 Kaynak: AA

Karaman, Bursa, Yenikadinda Gösterme, Sağlık
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