BURSA HOBİ OLARAK BAŞLADIĞI KADEHLERE KARİKATÜR ÇİZME İŞİNİ MESLEK EDİNDİ

Bursa
'da Nurseda Arıtürk(29), insanların karikatürlerini kadehlere işleyerek hem sanatını ortaya koyuyor hem de hediyelik eşya olarak satışını yapıyor. Boş zamanlarında kadehlere çizdiği karikatürlerin çiftini sosyal medya hesabından 120 liraya satan Arıtürk, Resim yapmak aslında çocukluğumdan beri hayatımın sürekli içerisinde olan bir şeydi. Sipariş verenler fotoğraflarını yolluyorlar, onlara bakarak karikatürlerini kadehlere işliyorum. dedi.
Bursa'da özel bir GSM şirketinin çağrı merkezinde çalışan Nurseda Arıtürk, boş zamanlarında karikatür çiziyor. Arıtürk çizdiği karikatürleri kadeh ve bardakların üzerine de işliyor. Çocukluktan bu yana resim çizmeye merakı olduğunu belirten Nurseda Arıtürk, büyük ilgi gören karikatürlü kadehleri Türkiye
'nin dört bir yanına hediyelik eşya olarak satıyor. İlk başlarda hobi olarak başladığı işinde şimdi taleplere yetişmekte zorlanıyor.
'TÜRKİYE'DE BU SANATI TEK BEN YAPIYORUMö
Çocukluktan beri resim çizmeye meraklı olduğunu belirten Nurseda Arıtürk, mesleki olarak farklı sektörde olsa da daha sonra hobisini mesleği haline dönüştürdü. Arıtürk, 'Resim yapmak aslında çocukluğumdan beri hayatımın sürekli içerisinde olan bir şeydi. Mesleki hayatımı bu şekilde ilerletmemiş olsam da hobi amaçlı kadehleri keşfedince bu artık işim haline geldi. Talep yoğunluğu motivasyonumuzu arttırdı. Halen Türkiye'de ilk olma ayrıcalığına sahibim.ö dedi.
Kadehlere karikatür çizmesinin sosyal medya üzerine İngiltere
'de yaşayan bir kadının kadehlere karikatür yaptığını görerek başladığını ifade eden Nurseda Arıtürk, 'Bende birkaç denemeden sonra yapabildiğimi fark ettim. Hatta çok daha iyi işler çıkardığımı fark ettim. Birkaç denemenin ardından tabak gibi evdeki dekor malzemeleri aracılığıyla başladım. Daha sonra kadehte denedim. Çünkü kadehler insan vücudunu çok iyi yansıtabildiğimiz bir şekli vardı. Kadehlerde ilerlemeye başladım. Arkadaş çevremin özel bir ilgisi olmaya başlayınca 'Niye biz bunu insanlara tanıtmak için sosyal medya üzerinde paylaşmaya başlamıyoruz.' demeye başladım. Sosyal medya hesabı açtım. Sayfaya yoğun bir istek gelmeye başladı. Daha sonra siparişler gelmeye başladı. Takipçiler fiyat sormaya başladı. En sonunda kendimi işin içinde buldum.? diye konuştu.
'DÜĞÜN SEZONUNDA TALEPLER YOĞUN OLUYORö
2 yıldır kadehlere karikatür çizdiğini belirten Arıtürk, 'Bu sürede güzel bir yol kat ettim. Şu an gerçekten yoğun bir talep var. Özellikle yaz aylarında düğün sezonunda gelin damat kadehlerimiz, kayın valideler, anneleri de işin içine alıyoruz. Güzel konseptler çıkarıyoruz. Talepler oldukça yoğun. İşe ilk başladığımda ortalama 7-8 saatte bir kadeh çıkarıyordum. Daha sonra tekniği geliştirerek, boyanın kuruma süresi ile birlikte 3 saate düşürdüm bu süreyi. 3 saatte bir kadeh tamamlanmış oluyor.ö dedi.
Kadehlere karikatürlerinin yapılmasını isteyen müşterilerinin kendisine fotoğraf gönderdiklerini belirten Nurseda Arıtürk, 'Genel anlamda fotoğraflar üzerinden elbiseleri, saç renkleri, göz renkleri, aksesuarlarını baz alarak bunları karikatür çalışması yapıyoruz. Daha sonra bunu kadehe aktarıyoruz. Günde 7-8 kadeh yapıyorum.ö şeklinde konuştu.