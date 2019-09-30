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Bursa hülya avşar'a tenis turnuvasında yoğun ilgi

1 saat önce

Hülya Avşar'a tenis turnuvasında yoğun ilgiTENİS sporuna ilgisiyle bilinen oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, Bursa'da adına düzenlenen turnuvada gösteri maçı yaptı.

Hülya Avşar'a tenis turnuvasında yoğun ilgi

TENİS sporuna ilgisiyle bilinen oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, Bursa'da adına düzenlenen turnuvada gösteri maçı yaptı. Sevenlerinin yoğun ilgisi sonrasında maçı uzatarak oynamaya devam eden Avşar, sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.

Hülya Avşar, Bursa'da 20-29 Eylül tarihlerinde adına düzenlenen Hülya Avşar Cup Senior Tenis Turnuvası'na katıldı. Podyum Tenis Kulübü ev sahipliğinde Podyum Park'ta gerçekleşen ve 9 gün süren turnuvanın final maçlarının ardından korta çıkan Avşar, partneri Korhan Akın ile çiftler kategorisinde Tamer Haytoğlu- Muazzez Demirci ikilisine karşı mücadele etti. Tek set üzerinden planlanan gösteri maçı, Bursalıların Hülya Avşar'a yoğun ilgisi nedeniyle bir set daha uzatıldı. Tenisteki hünerlerini sergileyen Avşar, eğlenceli ve sempatik tavırlarıyla da izleyenlerin keyifli bir gün geçirmesini sağladı. Seyircilerle de diyalog kuran Hülya Avşar, daha sonra turnuvada şampiyon olan isimlere ödüllerini takdim ederken, aynı zamanda hayranların fotoğraf isteğini de geri çevirmedi.

Yurt çapında 19 yıldır devam eden tenis turnuvasından elde edilen gelir, başarılı ve maddi durumu yetersiz 30 lise ve üniversite öğrencisine burs olarak veriliyor.

Bursa hülya avşar'a tenis turnuvasında yoğun ilgi

Hülya Avşar, Eylül, Bursa, Tenis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:31 Kaynak: DHA
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