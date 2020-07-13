Bursa Hurda Pazarı yeni yerinde - Son Dakika

Bursa Hurda Pazarı yeni yerinde

Bursa'da Hurda Pazarı Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi 2. Derman sokakta kurulmaya başlandı.

Bursa'da Hurda Pazarı Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi 2. Derman sokakta kurulmaya başlandı.

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Türkiye'nin en büyük geri dönüşüm ikinci el pazarı olan hurda pazarı her gelir gurubuna hitap ediyor. Pazarda ikinci ve sıfır olmak üzere makine parçaları,kıyafet,beyaz eşya, televizyon, bilgisayar, antikalar ve bir çok eşya yer alıyor.


Pazar günleri sabahın ilk ışıklarıyla tezgah kuran satıcıların 350 tanesi Bursa Geri Dönüşümcüler Dayanışma Derneği resmi üyesi olarak hizmet veriyor. Pazara; çevre illerden ve Bursa'nın 17 ilçesinden gelen ziyaretçiler mutlaka alışveriş yapıyor.


Bursa Geri Dönüşümcüler Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Kemal Temur; 'Pazarımız her kişiye, bütçeye hitap ediyor. Ekonomiye katkı sağlamak,dar gelirli vatandaşlara faydalı olmak adına hizmet vermekteyiz. Pazarımıza sahip çıkılmasını istiyoruz. Sürekli yerimiz değişiyor. En büyük dileğimiz belediye himayesinde resmi olarak pazar alanında hizmet vermek. Osmangazi Belediyesi bize şu anda 25 bin metre karelik alanda izin verdi. Yerel yönetimlerimizin bu işi resmi ve kayıtlı olarak yapmak isteyen esnafımıza katkı sağlamasını, pazar yerimizin altyapısının yanısıra tuvalet ve mescit ihtiyacının da sağlanmasını istiyoruz" dedi. - BURSA

Panayır mahallesi, Osmangazi, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa Hurda Pazarı yeni yerinde - Son Dakika Ekonomi
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