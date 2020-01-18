Bursa hurdaya çıkan araçları plaka ve tescil bilgileriyle değiştiren çete çökertildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa hurdaya çıkan araçları plaka ve tescil bilgileriyle değiştiren çete çökertildi - Son Dakika

Bursa hurdaya çıkan araçları plaka ve tescil bilgileriyle değiştiren çete çökertildi

6 saat önce

BURSA Hurdaya çıkan araçları plaka ve tescil bilgileriyle değiştiren çete çökertildi.

BURSA Hurdaya çıkan araçları plaka ve tescil bilgileriyle değiştiren çete çökertildi

Bursa hurdaya çıkan araçları plaka ve tescil bilgileriyle değiştiren çete çökertildi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kars'ta kaşları buz tutan vatandaşa "Hava soğuk mu?" sorusu yöneltildi
Rahşan Ecevit'in vasiyeti yerine getiriliyor! Eşinin yanına defnedilecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DSP'ye taziye mesajı Son dakika: ABD merkezli Politico için makale yazan Erdoğan, Avrupa'yı uyardı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 16:20:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa hurdaya çıkan araçları plaka ve tescil bilgileriyle değiştiren çete çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]