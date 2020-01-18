Bursa hurdaya çıkan araçları plaka ve tescil bilgileriyle değiştiren çete çökertildi-2 - Son Dakika

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Bursa hurdaya çıkan araçları plaka ve tescil bilgileriyle değiştiren çete çökertildi-2
7 saat önce
BURSA Hurdaya çıkan araçları plaka ve tescil bilgileriyle değiştiren çete çökertildi-2 (OTOPARKA ÇEKİLEN ARAÇLAR-DRONE)
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:24 Kaynak: DHA
BURSA Hurdaya çıkan araçları plaka ve tescil bilgileriyle değiştiren çete çökertildi-2 (OTOPARKA ÇEKİLEN ARAÇLAR-DRONE)
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