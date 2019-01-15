Bursa Hurdaya Dönen Otomobilden Burnu Bile Kanamadan Çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Sürücü Erkan Yenilmez (44) hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı.Kaza Bursa- İnegöl karayolunda dün meydana geldi. Erkan Yenilmez(44) yönetimindeki 16 F 9698 plakalı otomobil, aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücünün manevrasıyla kontrolden çıktı. Savrulan otomobil bariyerleri de aşıp 50 metre şarampole yuvarlanarak, ağaca çarptıktan sonra ters durdu.Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

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