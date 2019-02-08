Son Dakika Haberleri: Bursa Husumetli Olduğu Abisinin Restoranını Savaş Alanına Çevirdi

Bursa Husumetli Olduğu Abisinin Restoranını Savaş Alanına Çevirdi

6 dakika önce

Husumetli olduğu abisinin restoranını savaş alanına çevirdiBursa'nın Osmangazi ilçesinde H.S., husumetli olduğu abisi Ö.S.'ye ait restoranı savaş alanına çevirdi.

Husumetli olduğu abisinin restoranını savaş alanına çevirdi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde H.S., husumetli olduğu abisi Ö.S.'ye ait restoranı savaş alanına çevirdi. Restoranın tüm camlarını kıran H.S., elindeki bıçak ile de kendine zarar verdi. H.S., polislerin ikna etmesinin ardından gözaltına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi Demiryolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, H.S. (44), aralarında uzun bir süredir ailevi bir nedenden dolayı husumet bulunan abisi Ö.S.( 52) işlettiği restorana geldi. Burada abisini bulamayan H.S., taş ve alkol şişeleri ile restoranın tüm camlarını ve tabelalarını kırdı. Dükkanın içerisini de savaş alanına çeviren ve sinir krizi geçiren H.S., yanında getirdiği bıçak ile kendisine zarar verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerin gelen polis ekipleri H.S.'yi ikna ederek bıçağı elinden aldı. H.S., 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kelepçelenerek gözaltına alındı. Ortalık savaş alanına dönerken, restoran çalışanlarının da kaçarak olay yerini terk ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:22 Kaynak: DHA

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