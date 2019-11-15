Son Dakika Haberleri: Bursa husumetli tarafından masatla darp edildiği anlar, böyle görüntülendi
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Bursa husumetli tarafından masatla darp edildiği anlar, böyle görüntülendi

7 saat önce

Husumetli tarafından masatla darp edildiği anlar, böyle görüntülendiBursa'nın İnegöl ilçesinde Özgür A., (32), husumetlisi Zekeriya K.,(35) tarafından masatla darp edilerek yaralandı.

Husumetli tarafından masatla darp edildiği anlar, böyle görüntülendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Özgür A., (32), husumetlisi Zekeriya K.,(35) tarafından masatla darp edilerek yaralandı. Kavga anı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Özgür A. ve aralarında husumet bulunan Zekeriya K., sokakta karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Zekeriya K., yanında bulunan masatla, Özgür A.'yi darp etti. Kavga, çevredeki esnafın araya girmesiyle sonlandı. Yaralanan Özgür A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kavga anı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekipleri, olayın ardından kayıplara karışan Zekeriya K.'yı yakalamak için soruşturma başlattı.

Bursa husumetli tarafından masatla darp edildiği anlar, böyle görüntülendi

İnegöl, kavga, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:37 Kaynak: DHA
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