Son Dakika Haberleri: Bursa İbrahim Kalın'dan Yeni Zelanda ve Kılıçdaroğlu Açıklaması-2

Bursa İbrahim Kalın'dan Yeni Zelanda ve Kılıçdaroğlu Açıklaması-2

1 saat önce

Bursa İbrahim Kalın'dan Yeni Zelanda ve Kılıçdaroğlu açıklaması-2(Tür: Yurt)

Bursa İbrahim Kalın'dan Yeni Zelanda ve Kılıçdaroğlu Açıklaması-2, System.String[]
Bursa İbrahim Kalın'dan Yeni Zelanda ve Kılıçdaroğlu açıklaması-2

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:23 Kaynak: DHA

Bursa, Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda, İbrahim Kalın, Güncel
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