Bursa İbrahim Kalın'dan Yeni Zelanda ve Kılıçdaroğlu Açıklaması-2
1 saat önce
Bursa İbrahim Kalın'dan Yeni Zelanda ve Kılıçdaroğlu açıklaması-2(Tür: Yurt)
Bursa İbrahim Kalın'dan Yeni Zelanda ve Kılıçdaroğlu açıklaması-2
(Tür: Yurt)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:23 Kaynak: DHA
Cami Kapısında Bekleyen Kişinin Katile Son Sözü "Merhaba Kardeşim" Oldu
Yeni Zelanda'daki Cami Katliamını Öven Ekşi Sözlük Yazarı Tutuklandı
Fotoğrafı Yeni Zelanda Saldırısının Simgesi Olan Muhsin el-Harbi Hayatını Kaybetti
İşte Galatasaray'ın Bursa Kadrosu! 2 Yıldız Yok