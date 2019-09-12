Son Dakika Haberleri: Bursa iç çamaşırından uyuşturucu çıktı, 'haberim yok' dedi
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Bursa iç çamaşırından uyuşturucu çıktı, 'haberim yok' dedi

8 dakika önce

İç çamaşırından uyuşturucu çıktı, 'Haberim yok' dediBursa'da devriye gezen polis ekipleri, hareketlerinden şüphelenerek durdurdukları D.E.'nin (25), iç çamaşırına gizlediği uyuşturucuları buldu.

İç çamaşırından uyuşturucu çıktı, 'Haberim yok' dedi

Bursa'da devriye gezen polis ekipleri, hareketlerinden şüphelenerek durdurdukları D.E.'nin (25), iç çamaşırına gizlediği uyuşturucuları buldu. Gözaltına alınan D.E., emniyetteki ifadesinde, Uyuşturuculardan haberim yok dedi. Adliyeye sevk edilen D.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Osmangazi'ye bağlı Demirtaşpaşa Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri D.E.'yi yolda durdurdu. D.E.'nin yapılan üst aramasında; iç çamaşırına sakladığı 50 gram metamfetamin ile çeşitli miktarlarda bonzai ve esrar ile hassas terazi ele geçirildi. D.E.'nin sırt çantasından ise çalıntı cep telefonu çıktı. 'Hırsızlık' ve 'uyuşturucu ticareti yapmak'tan dosyalarının bulunduğu öğrenilen D.E., gözaltına alındı. D.E.'nin, emniyetteki ifadesinde, Telefonu çaldığımı kabul ediyorum ama uyuşturucudan haberim yok, ben görmedim dediği belirtildi. Adliyeye sevk edilen D.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa iç çamaşırından uyuşturucu çıktı, 'haberim yok' dedi

Polis, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:03 Kaynak: DHA
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