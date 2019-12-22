Bursa için fırtına uyarısı - Son Dakika
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Bursa için fırtına uyarısı

6 saat önce

Bursa ve çevrelerinde hızı 75 kilometreye ulaşacak fırtına beklendiği bildirildi.

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Bursa ve çevrelerinde hızı 75 kilometreye ulaşacak fırtına beklendiği bildirildi.

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmelerine göre, bugün ve yarın öğle saatlerine kadar il genelinde güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-75 kilometre/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Vatandaşlar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Eskişehir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 06:34 Kaynak: AA
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