Bursa için iş birliği - Son Dakika
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Bursa için iş birliği

6 saat önce

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e iade-i ziyarette bulundu.

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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e iade-i ziyarette bulundu. İki başkan da ziyarette ortak hedefin Bursa'ya hizmet olduğunu ifade etti.


Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, beraberinde başkan yardımcılarıyla birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret etti. Halk Evi'nde gerçekleşen ziyarette yapılan çalışmalar ele alınırken, fikir alışverişinde bulunuldu.


Turgay Erdem'e çalışmalarında başarılar dileyen Oktay Yılmaz, "Size ve ekibinize yeni görevinizde başarılar dileriz. Bursa bir bütün ve Bursa'nın geleceğini hep beraber inşa edeceğiz. Tecrübe paylaşımını önemsiyoruz ve o nedenle bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Hepimiz Bursa'ya hayırlı hizmetler adına yola çıktık" dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Turgay Erdem ise, "Bursa'nın merkez ilçeleriyiz. Elbette birbirimizle irtibat halinde olmalıyız. Size de çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ortak arzumuz Bursa'ya hizmet. Tecrübelerimizi paylaşarak, Bursa, Nilüfer, Yıldırım için birlikte hizmet etme noktasında var olduğumuzu belirtmek isterim. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu. - BURSA

Mehmet Melih Oktay, Turgay Erdem, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:08 Kaynak: İHA
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