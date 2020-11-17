- Bursa için kritik uyarı...Barajlarda 3 ay yetecek su kaldı - Son Dakika

- Bursa için kritik uyarı...Barajlarda 3 ay yetecek su kaldı

17.11.2020 10:14

- Bursa için kritik uyarı...Barajlarda 3 ay yetecek su kaldı Son yılların en kurak ekim ve kasım aylarını yaşayan Bursa'da hafta sonu azda olsa yağan yağmur sevindirdi.

- Bursa için kritik uyarı...Barajlarda 3 ay yetecek su kaldı

BURSA - Son yılların en kurak ekim ve kasım aylarını yaşayan Bursa'da hafta sonu azda olsa yağan yağmur sevindirdi. Son yağışlarla birlikte barajlarda 12 günlük su artışı olurken, hiç yağış olmazsa barajlarda 3 ay yetecek su kaldığı belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 44.86, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 4.55 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 24,31 olarak belirlendi. Toplam kullanılabilir su hacmi 16 milyon 170 bin metreküp olurken, şehre verilen ortalama günlük su miktarı ise 361 bin metreküp olduğu açıklandı.

Yetkililer, 2021yılı şubat ayının ilk haftasına kadar su sıkıntısı çekilmeyeceğini belirtirken, yine de suyun tasarruflu kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi şehrin belli bölgelerine astığı afişlerle suların tasarruflu kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.

- Bursa için kritik uyarı...Barajlarda 3 ay yetecek su kaldı
- Bursa için kritik uyarı...Barajlarda 3 ay yetecek su kaldı
- Bursa için kritik uyarı...Barajlarda 3 ay yetecek su kaldı
- Bursa için kritik uyarı...Barajlarda 3 ay yetecek su kaldı

Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Kasım, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Bursa için kritik uyarı...Barajlarda 3 ay yetecek su kaldı - Son Dakika


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