Bursa için kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika

Bursa kent merkezi ve ilçelerinde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmeleri doğrultusunda, Bursa ve ilçelerinde yarın sabah başlayacak kuvvetli fırtınanın gece saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden (poyraz) esmesi beklenen fırtına nedeniyle çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.