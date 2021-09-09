Bursa için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika

Bursa için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kent genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği bildirildi.

Gün boyu etkili olacağı belirtilen yağışın yerel olarak metrekareye 21-50 kilogram düşeceği tahminine yer verilen açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.