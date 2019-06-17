Son Dakika Haberleri: Bursa için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı
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Bursa için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu yağışı bekleniyor.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İnegöl'de 1 saatlik periyotta kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu yağışı olacağı tahmin ediliyor.
Yetkililerin ve vatandaşların, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:29 Kaynak: AA
Dolu Yağışı, İnegöl, Bursa, Güncel
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