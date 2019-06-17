Bursa için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu yağışı bekleniyor.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:29 Kaynak: AA
'nın İnegöl
ilçesinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İnegöl'de 1 saatlik periyotta kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu yağışı olacağı tahmin ediliyor.
Yetkililerin ve vatandaşların, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını
, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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