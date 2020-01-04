Bursa için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı - Son Dakika
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Bursa için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

6 saat önce

Bursa için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Bursa için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı, System.String[]

Bursa için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmelerine göre, yarından itibaren Güney Ege üzerinde oluşacak derin alçak basınç merkeziyle birlikte şehrin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Pazar günü akşam saatlerinden itibaren başlayacak yağışların, pazartesi ve salı günleri il genelinde etkili olması beklendiği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde ise karla karışlık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiği bildirildi. 6 ve 7 Ocak'ta beklenen yağışların, kent genelinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, pazartesi ve salı günleri Bursa genelinde kuzey ve doğu yönlerden (poyraz) kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde (75-100 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Vatandaşlar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Eskişehir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 02:50 Kaynak: AA
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