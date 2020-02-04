Bursa için kuvvetli yağış ve lodos uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa için kuvvetli yağış ve lodos uyarısı - Son Dakika

Bursa için kuvvetli yağış ve lodos uyarısı

6 saat önce

Bursa için kuvvetli yağış ve lodos uyarısında bulunuldu.

Bursa için kuvvetli yağış ve lodos uyarısı, System.String[]

Bursa için kuvvetli yağış ve lodos uyarısında bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin tespiti doğrultusunda, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önce Balkanlar'dan, sonra Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerle 6 Şubat Perşembe günü ilk saatlerden itibaren hissedilir derecede (10-15 derece) azalarak gelecek hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Bursa'da yarın akşamdan itibaren yer yer kuvvetli olması beklenen yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, perşembe günü şehrin kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde ise kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca, güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın bugün akşamdan itibaren etkisini artırarak yarın geç saatlere kadar kuvvetli (40-60 kilometre/saat), zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (70-100 kilometre/saat) eseceği, perşembe günü ise rüzgarın kuzeyli yönlere dönerek etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Vatandaşlara, kuvvetli lodos nedeniyle bugün ve yarın soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

Eskişehir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gözüyaşlı bir annenin feryadı: "İkinci çocuğumu da kaybetmek istemiyorum"
Şoför, üstü kirli diye otobüsten kovduğu çocuk için kendisine tepki gösteren yolcuyu darp etti İstanbul'da kar kalınlığı ortalama 5 cm bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsten nasıl korunduğunu açıkladı

Son Dakika Haberleri
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi
15:41 Günseli Deniz: Şarkılarımı izinsin kullandılar!
15:33 Dünyanın en güzel 100 kadını ve en yakışıklı 100 erkeği belli oldu
15:32 Ayasofya 2019'da en çok ziyaret edilen müze oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 17:00:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa için kuvvetli yağış ve lodos uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]